Общее число заболевших коронавирусом в России выросло до 1036

Число официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в России выросло за минувшие сутки на 196, общее число диагнозов в стране достигло 1036, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 196 в 16 регионах», — говорится в сообщении оперативного штаба.

В столице за сутки зафиксировано 157 новых случаев, добавили в штабе. В Москве зафиксировано новый, уже третий случай смерти человека от коронавирусной инфекции, — сообщает РИА, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.