У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке, куда госпитализировали певца.

Лещенко пока находится в реанимации, куда его поместили с одышкой и сниженным содержанием кислорода в крови. Первичный диагноз – внебольничная пневмония. После анализов медики уточнили: воспаление легких вызвано коронавирусом.

Состояние 78-летнего певца уже стабилизировалось, в течение дня его планируют перевести из реанимации госпитальное отделение, сообщил на своей странице в Facebook главврач «Коммунарки» Денис Проценко.

12 марта Лещенко вернулся с гастролей по городам США и Канады. Концертный директор Олег Дмитриев сказал агентству ТАСС, что певец якобы соблюдал режим самоизоляции. При этом уже на следующий день после прилета Лещенко был на праздновании дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. Среди гостей были Игорь Николаев – он также в «Коммунарке», но его результаты на коронавирус пока не пришли – и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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