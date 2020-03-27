В администрации и управделами президента РФ после первичного тестирования на коронавирус выявили случаи заражения

В администрации и управлении делами президента России после первичного тестирования на коронавирус выявили несколько случаев заражения, — утверждают источники РБК и «Ведомостей». По данным собеседников изданий, заболевшие не занимают руководящих должностей. Люди, контактировавшие с ними, изолированы. В то же время пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова заявила РБК, что ей о заболевших ничего не известно.