ФАС расширила список приложений для реализации закона о предустановке российского программного обеспечения

В список добавлены облачные хранилища, голосовые и аудиовизуальные помощники и агрегаторы новостей. Также ФАС отказалась от поэтапной предустановки российского ПО на разные типы устройств. С 1-го июля этого года российские приложения должны быть предустановлены не только на смартфоны, но и на компьютеры, планшеты и смарт-ТВ, — сообщает газета «Коммерсантъ».