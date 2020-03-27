Глава Хакасии Валентин Коновалов до 29-го марта будет соблюдать режим самоизоляции из-за летел одним рейсом с женщиной, заразившейся коронавирусом. Коновалов сообщил на своей странице в Инстаграме, что прошел обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Результат отрицательный.