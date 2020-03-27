В ближайшие недели и месяцы дефицита продовольствия и товаров первой необходимости в России не ожидается, — пообещал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. В то же время, по его словам, выявлено картельное соглашение на рынке гречневой крупы. Если этот факт будет доказан, виновные понесут уголовную ответственность.

Москвичам не стоит опасаться дефицита продуктов, — рассказал «Эху» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В течение нерабочей недели в Москве будут закрыты крупные торговые центры, предприятия общепита, а также центральные парки.