Ведущие российские экономисты требуют ввести жесткий карантин в России, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Заявление опубликовано в Фейсбуке профессора Чикагского университета и Высшей школы экономики Константина Сонина. По мнению авторов обращения, россияне воспримут неделю выходных как каникулы. Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии. Экономисты считают также, что российские власти должны масштабно поддержать экономику, банки и граждан на общую сумму в 5-10 триллионов рублей.