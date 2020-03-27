В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Силовики задержали мужчину, который принес баллон, ставший причиной случившегося.

Режим чрезвычайной ситуации в Магнитогорске объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В городе организован пункт временного размещения на 50 мест, где находится 16 жителей пострадавшего дома, остальные на ночь остались у родственников и друзей. С утра администрация города начала осмотр квартир поврежденной части здания, чтобы принять решения о его дальнейшей эксплуатации. Власти выплатят миллион рублей семьям погибших при взрыве дома в Магнитогорске. При пожаре в пятиэтажке погибли два человека, еще 2 жителя отравились продуктами горения, 27 эвакуировали. В реанимации больницы в крайне тяжелом состоянии сейчас находится ребенок.

В то же время задержан родственник хозяев квартиры, где шел ремонт, он принес газовый баллон. По версии следствия, произошла утечка газа, вскоре раздался взрыв и начался сильный пожар.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности 2 и более лиц.