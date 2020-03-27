Председатель Китая Си Цзинпинь призвал Соединенные Штаты объединиться для борьбы с коронавирусом

Дональд Трамп и глава Китая этой ночью говорили по телефону. По итогам беседы Си Цзинпинь заявил, что Китай готов оказать США посильную помощь и поддержку, поскольку понимает трудности, с которым столкнулась Америка в условиях пандемии. Страна вышла на первое место по количеству зараженных, обогнав Китай, откуда вирус и распространился по всему миру. Сейчас за океаном диагностировано более 85 тысяч случаев. Представитель Госдепартамента США Джеймс Ричардсон сегодня обвинил Китай, в том, что коммунистическая партия скрыла информацию о случившемся у Ухане и потому должна взять на себя особую ответственность и помогать миру без условий и ограничений.

За сутки в США заразилось коронавирусом более 16 тысяч чкеловек. В Китае всего 55 новых случаев.