Проценко: Пик коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве может наступить в первых числах апреля

Главный врач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко считает, что пик коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве может наступить в первых числах апреля.

Проценко в интервью директору Центра паллиативной помощи Нюте Федермессер сказал, что в России с распространением коронавирусной инфекции «надо готовиться к итальянскому сценарию» Проценко также рассказал, что у 78-летнего Льва Лещенко подтвержден коронавирус. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось, он был помещен в реанимацию. Сейчас оно стабильное. Певец будет лечиться в госпитальном отделении, — добавил Проценко. Как пишут СМИ, Лещенко 11-го марта вернулся в Москву с гастролей в США и Канаде и не стал соблюдать режим самоизоляции. Спустя неделю, 19-го марта, он участвовал в съемках передачи Андрея Малахова вместе с коллегами по шоу-бизнесу.