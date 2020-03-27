Мнения россиян об обнулении президентских сроков Владимира Путина разделились почти поровну

Это выяснили социологи из Левада-центра.

Возмущение от принятия обнуляющей поправки в конституцию испытал каждый пятый опрошенный. Еще 20 процентов почувствовали надежду. Почти четверть к изменениям отнеслась равнодушно.

Норму, которая позволит Владимиру Путину избираться еще на два срока, поддерживают 48 процентов. Чуть меньше – 47 процентов – ее не одобряют.

Примерно пополам разделились россияне по вопросу о правлении Путина после 2024 года. 46 процентов хотят видеть его президентом и дальше, 40 процентов — против. В основном это молодые, образованные люди и москвичи, отмечает глава социологической службы Лев Гудков. Власти невыгодно, чтобы они приходили на голосование.

За Путина – бедная периферия, которая связывает с ним и его командой надежду на сохранение того, что она сейчас имеет, подчеркнул в интервью «Ведомостям» эксперт.

Уровень доверия к президентской политике Путина, по данным Левады, снизился с прошлого месяца до 63 процентов.