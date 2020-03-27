Спортсмены, которые уже получили олимпийские лицензии, поедут на игры без отбора

Руководство Международного Олимпийского комитета провело он-лайн переговоры с руководителями международных спортивных федераций и это решение стало одним из принятых в результате. Результаты отборочных чемпионатов обнулять не станут. Если атлет показал соответствующий результат и занял нужное место в соревнованиях оно сохранит легитимность до того времени, когда будет решено провести игры. Это прежде всего отразится на тех, кто не смог пройти квалификацию из-за травмы. Надежда на то, что коронавирус, отодвинув Игры, поможет им, становится призрачной, но она все же остается. На сегодняшний день разыграно 57 процентов лицензий. Почти половина еще остаются вакантными. Всего в Игрх примут участие 11 тысяч спортсменов.

Олимпийские Игры в Токио перенесены на 2021 год. Точные сроки их проведения будут определены позже.