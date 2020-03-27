Зампред комитета Госдумы по образованию Чернышов предлагает перенести сроки ЕГЭ и приемных кампаний в ВУЗы России

Зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов предлагает перенести сроки ЕГЭ и приемных кампаний в российских вузах из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее письмо он отправил вице-премьеру Татьяне Голиковой, — сообщает РИА. По мнению депутата, российская система образования оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное обучение. Комментариев Министерства образования пока нет. При этом вице-премьер Голикова ранее сообщила о переносе досрочной сдачи Единого госэкзамена.
2020-03-27T09:34:00+03:00
2020-03-27T09:35:28+03:00
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09:34, 27 марта 2020
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