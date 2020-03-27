Россия в инициативном порядке передала Венесуэле 10 тысяч тестов на коронавирус, — сообщили Интерфаксу в российском посольстве в Каракасе. Как уточнили в дипмиссии, первая партия была доставлена 23-го марта.

В Венесуэле объявлен общенациональный карантин из-за эпидемии коронавируса.