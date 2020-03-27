В Петербурге в полиции появились дежурные группы, которые будут выявлять нарушителей карантина по коронавирусу

Как сообщает ТАСС, за два дня сотрудникам МВД и представителям Роспотребнадзора удалось найти 22 человека, которые не соблюдали самоизоляцию после возвращения из-за рубежа. 20 человек доставлены в обсерватор в Курортном районе Петербурга. Еще два человека с признаками ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени Боткина, — уточнили в полиции.