Московские врачи вылечили от коронавируса уже 18 пациентов, — сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова

По ее словам, после выписки всем пациентам необходимо оставаться под наблюдением. С 27-го марта столичные медики начнут обследовать на коронавирус всех родственников заболевших. При этом власти признают, что ситуация в Москве меняется не в лучшую сторону. В мэрии допускают продление выходных из-за коронавируса.

В России, по данным на 26 марта, коронавирус обнаружили у 840 человек, из них 546 – в Москве, — сообщает оперативный штаб.