Врачи подтвердили коронавирус у Льва Лещенко

У советского и российского певца,

народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии, на сегодняшний день его состояние стабильное, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать тот пост. Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — сообщил Проценко на своей странице в фейсбуке.

Он уточнил, что «в первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации. На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении».