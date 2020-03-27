Президент Путин назвал безупречными действия Росгвардии, поздравляя росгвардейцев с профессиональным праздником

Участники несанкционированных акций провоцируют росгвардцейцев и угрожают им, — заявил «Российской газете» начальник управления подразделения полиции специального назначения Росгвардии Владислав Ершов. Также, по его словам, для формирования негативного общественного мнения активно используются соцсети, куда, цитирую, «вбрасываются специально смонтированные и не соответствующие действительности ролики», — конец цитаты.