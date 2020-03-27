В России пройдут специальные учения по проверке готовности войск к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением вирусных инфекций. Как сообщили в Министерстве обороны, будут задействованы, в том числе, подразделения воздушно-космических сил, ракетных войск стратегического назначений, войск радиационной, химической и биологической защиты. Учения пройдут на семи полигонах в Западном и Центральном военном округах.