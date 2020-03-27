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09:03, 27 марта 2020

США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом

По последним данным, в Соединенных Штатах насчитывается уже больше 82 тысяч заболевших.

США опередили Китай, который до последнего времени оставался лидером по количеству инфицированных. Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах отмечено 82404 случая заражения, а в КНР насчитывается менее 82 тысяч. Теперь Китай занимает второе место, а за ним идет Италия, в которой число зараженных составляет около 80,5 тысяч. При этом она по-прежнему остается первой по количеству смертей – на Аппенинах от коронавируса умерло уже свыше 8200 человек.
Комментируя попадание США на первую строчку, президент страны Дональд Трамп предположил, что это произошло благодаря большому количеству проведенных тестов, передает «Интерфакс». При этом американский лидер выразил сомнение в достоверности данных о числе заболевших в Китае.

По подсчетам университета Джона Хопкинса, Россия находится на 39-м месте по числу заболевших коронавирусом. Инфекция была выявлена у 840 жителей нашей страны.



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