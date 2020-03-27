Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в первых числах апреля

Это прогнозирует главный врач городской клинической больницы №40 Денис Проценко. Интервью опубликовано в YouTube-канале Нюты Федермессер. По мнению Проценко, чем больше заградительных и карантинных мер примут власти, тем лучше. Он добавил, что России с распространением коронавируса нужно готовиться к итальянскому сценарию.