В Москве могут быть продлены выходные. Этого не исключают столичные власти

Заместитель мэра Анастасия Ракова сообщила, что решение будет принято в конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Ракова признала, что в Москве ситуация меняется не в лучшую сторону. По ее данным, из 546-ти заболевших около 100 лечится на дому. С 28-го марта столичные медики начнут обследовать и всех родственников заболевших.