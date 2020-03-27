Менее половины россиян, опрошенных «Левада-центром», одобряют обнуление президентских сроков Владимира Путина, — сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на результаты опроса. Поправку в Конституцию о возможности выдвижения Путина еще на два срока поддержали 48% респондентов, против выступили 47% участников опроса. Видеть Путина на посту президента после 2024-го года хотели бы 46% респондентов, противоположного мнения придерживаются 40%.