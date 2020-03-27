Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за падения курса рубля и коронавируса

Каждая пятая компания в России планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за падения курса рубля и распространения коронавируса, — показало исследование Центра стратегических разработок, на которое ссылается РБК. 29% компаний уже оптимизировали фонд оплаты труда, перевели сотрудников на удаленную работу и сократили штат.