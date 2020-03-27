Путин подписал закон, разрешающий в случае эпидемии ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства

Президент Путин подписал закон, разрешающий правительству в случае эпидемии ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия. Госрегулирование цен на этот вид товаров также возможно, если сразу в нескольких регионах рост превысит 30%, — сообщает «Коммерсантъ».