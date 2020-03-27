Палата Представителей США сегодня будет голосовать за пакет экономической помощи стране из-за последствий коронавируса

Палата Представителей США сегодня будет голосовать за пакет экономической помощи стране на 2.2 триллиона долларов из-за последствий коронавируса.

Спикер Нэнси Пелось намерена провести голосование голосом, которое не требует физического присутствия всех конгрессменов в Капитолии, но не все законодатели с этим согласны.

Самый крупный в истории страны пакет государственной помощи получил поддержку Сената в среду — 96 сенаторов проголосовали За закон, который предусматривает отправку денежных чеков американцам на 1200 долларов на каждого взрослого и 500 долларов на ребенка в семьи с доходом ниже 99 тысяч долларов в год. Демократы Сената в последний момент добились того, чтобы в законе о рекордной экономической помощи отдельной строкой было прописано, что никакие компании семьи президента Трампа, а также контролируемые чиновниками белого дома или конгрессменами компании помощь из госбюджета не получат.По крайней мере один конгрессмен — от республиканской партии, заявил, что голосование в отсутствие большинства членов палаты представителей нарушает Конституцию и что он возражает такой продедуре — а значит, принятие пакета помощи может затянуться до выходных.

США вышли на первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом — сейчас их уже более 85 тысяч, свыше тысячи человек скончались.