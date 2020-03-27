В России будет приостановлена работа курортов и заведений общепита. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин в рамках мер по борьбе с коронавирусом.

Завтра в России перестанут работать курортные объекты, включая горнолыжные трассы, а размещение постояльцев в пансионатах и домах отдыха будет прекращено. Остановиться в них смогут лишь те, кто находится в служебной командировке или поездке. Ограничения вводятся на срок до 1 июня, говорится в распоряжении Михаила Мишустина. Что касается заведений общепита, то они прекратят свою работу до конца следующей недели, передает «Интерфакс». Исключения сделаны лишь для дистанционной торговли. Помимо этого, премьер поручил региональным властям рекомендовать гражданам ограничить свои поездки, в том числе на отдых.

Ранее остаться дома россиян попросил президент Владимир Путин, объявивший следующую неделю нерабочей. По его словам, в противном случае в России может повториться ситуация с коронавирусом, которая сейчас разворачивается в ряде европейских стран.

По данным оперативного штаба, в России выявили 840 зараженных коронавирусом. Как минимум два человека умерли.