Власти Украины с сегодняшнего дня полностью закрывают границу из-за коронавируса – в том числе для граждан страны

Сегодня последний день, когда украинцы могут вернуться на родину. Те, кто не успеет этого сделать, не смогут в ближайшее время попасть на Украину – власти закрывают границу для всех и прекращают пассажирские перевозки. об этом накануне объявил президент страны Владимир Зеленский. Он напомнил, что две недели назад призывал соотечественников срочно вернуться на родину. Большинство граждан, по его словам, сделали это самостоятельно. При этом возвращение более 80 тысяч человек организовали власти. Сейчас времени ждать нет, подчеркнул Зеленский. Он отметил, что власти оказались перед сложным выбором – между гражданами, которые еще остались за границей, и безопасностью 40 миллионов человек внутри страны. Об украинцах, оставшихся за рубежом, утверждает президент, позаботятся дипломатические представительства и общины. В российском посольстве, между тем, сообщили о том, что часть россиян вывезут сегодня из Украины спецпоездами.

На Украине действует общенациональный карантин до 24 апреля. Также введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на вечер четверга, всего в стране зарегистрировано более 150 случаев заражения коронавирусом