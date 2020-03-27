ЦИК скорректирует подготовку к голосованию по Конституции

Причиной стал перенос даты голосования. Центризбиркому необходимо поменять целый ряд принципиальных вещей, связанных со сроком проведения голосования, приема заявлений и других аспектов. Изначально были подготовлены различные варианты. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, была проведена большая подготовительная работа. Кроме того, с 25 марта начали принимать заявления о голосовании по закону о поправке к конституции по месту нахождения.

Владимир Путин в среду в своем телеобращении к россиянам заявил о переносе даты голосования по поправкам в конституцию из-за распространения коронавируса. Президент отметил, что необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, а далее на основе рекомендаций врачей и специалистов принимать решение о новом дне голосования.

Поправки в Конституции вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.