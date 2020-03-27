На фоне пандемии коронавируса Россия полностью прекращает регулярное авиасообщение с другими странами

С сегодняшнего дня будут выполняться только рейсы для вывоза граждан из-за границы. Всех вернувшихся будут проверять на наличие инфекции, сказал премьер Михаил Мишустин. Он попросил граждан, застрявших за рубежом, обращаться в российские посольства и консульства.