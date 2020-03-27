Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит вопрос о продлении ареста историку Олегу Соколову

Его обвиняют в убийстве аспирантки. Басманный районный суд Москвы уже продлевал арест Соколову до 9 апреля. Самого обвиняемого в зале суда в Петербурге сегодня не будет, поскольку он находится в московском СИЗО «Бутырка».

Туда его доставили после того, как расследование дела передали в центральный аппарат Следственного комитета. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в институте имени Сербского показала, что Соколов был вменяем в момент совершения убийства.

В заседании суда он будет принимать участие с помощью видеосвязи.

По версии следствия, историк 7 ноября у себя дома в Петербурге на почве ревности выстрелил в голову своей возлюбленной Анастасии Ещенко из охотничьего карабина, затем произвел еще три выстрела и расчленил тело убитой девушки. Утром 9 ноября Соколова вытащили из воды реки Мойка, он попытался выбросить останки Ещенко и упал в воду.

Далее будет определена дата рассмотрения дела по существу.