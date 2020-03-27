Нижняя палата конгресса США рассмотрит законопроект о финансовой помощи стране в связи с пандемией

Речь идет о более чем двух триллионах долларов. Палата представителей может принять один из самых крупных пакетов экономической помощи в истории Соединённых Штатов. Помимо финансовых вливаний в госпитали, общественный транспорт, авиакомпании и уменьшения налоговой нагрузки, этот законопроект предполагает выплаты и частным лицам.

Обратившиеся американцы смогут получить от правительства тысячу двести долларов. Если за деньгами придут семейные люди, то им дадут в два раза больше плюс по пятьсот долларов на каждого ребёнка.

Также инициатива конгресса подразумевает выплаты в пятьсот миллиардов для крупных компаний, которые объявили о проблемах из-за пандемии, и в триста пятьдесят миллиардов для малого бизнеса.

Автор инициативы сенатор Митч Макконел неоднократно выражал уверенность в том, что конгресс незамедлительно примет этот законопроект. При этом, в нижней палате конгресса у него были и противники. Так, кандидат в президенты Берни Сандерс заявлял, что так указаны слишком крупные выплаты корпорациям, а еще трое сенаторов утверждали, что если раздать людям такие большие деньги, то многие решат просто уйти с работы.

Ранее президент США Дональд Трамп уже обещал подписать этот закон, если сенаторы его утвердят.