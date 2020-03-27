Российские военные вирусологи приступят к помощи жителям Италии, где зафиксирована масштабная вспышка коронавируса

Российские специалисты будут оказывать экстренную помощь жителям города Бергамо — административного центра провинции Ломбардия, где наблюдается наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация. Как сообщили в Минобороны, восемь врачебно-сестринских бригад из России будут заниматься лечением пожилых людей, находящихся в 65 местных пансионатах.

Каждая бригада включает терапевта, анестезиолога-реаниматолога, врача-эпидемиолога, медсестру-анестезиолога. Прибывших в Италию россиян также задействуют в масштабной санитарной обработке и дезинфекции всех объектов здравоохранения, транспорта и городской инфраструктуры.

Слухи о том, что половина военных сами заразились коронавирнусом, в оперативной группе, прибывшей в Италию опровергли. Всего в страну прибыли 100 вирусологов и эпидемиологов и два десятка единиц спецтехники.

Италия занимает второе место после Китая по числу заболевших, и первое — по количеству летальных случаев. Наиболее тяжелая ситуация с вирусом наблюдается в провинции Ломбардия.