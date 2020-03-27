Центризбирком обсудит перенос голосования по поправкам в Конституцию.

Его планировалось провести 22 апреля, но из-за коронавируса президент предложил отложил голосование на неопределенный срок.

В эфире «Эха Москвы» журналист Михаил Фишман высказал мнение, что перенос позволит принять адекватные меры по борьбе с инфекцией.

Очевидно, что решение перенести голосование было принято после серьезных обсуждений — добавил Фишман.