Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо

Его подозревают в попытке государственного переворота – написал в твиттере глава надзорного ведомства Тарек Вильям Сааб. По его словам, свержение власти планировалось из Колумбии при поддержке американских советников на деньги, украденные у боливарианской республики.

Обвинения в адрес Гуайдо прозвучали вслед за новостью об уголовном преследовании, начатом в США в отношении венесуэльского руководства во главе с Николасом Мадуро. Им вменяют причастность к обороту наркотиков, терроризм и коррупцию. За сведения, позволяющие арестовать венесуэльского лидера, Вашингтон готов заплатить 15 миллионов долларов.