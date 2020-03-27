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05:04, 27 марта 2020

Клиенты российских банков стали закрывать вклады на фоне введения налога на процентный доход

Об этом говорится в письме Ассоциации банков России, на которое ссылается РБК. Кредитные организации думают, как удержать деньги граждан, в том числе за счет ставок, и считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений. «Отсутствие комментариев, разъясняющих порядок и сроки, создало почву для версий и слухов» — говорится в документе.
Налог на доход по банковским вкладам начнут взимать с 2022 года. Об этом, комментируя слова Владимира Путина, сказал министр финансов Антон Силуанов. Те, кто положил на депозит в банке больше одного миллиона рублей, будут платить в бюджет 13% от дохода, полученного с этих инвестиций.



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