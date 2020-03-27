Страны ЕС готовы выделить рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Речь идет о пакете антикризисных мер и инвестиций на сумму почти 40 миллиардов евро – пишет издание Politico. Параллельно с этим страны Евросоюза локально поддерживают свои экономики в период кризиса.

Как пишет РБК, текущая ситуация стала чрезвычайно трудной как для еврозоны в целом, так и для ее слабых экономик на юге континента. На этом фоне Европейский центральный банк анонсировал запуск беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро.