Речь идет о пакете антикризисных мер и инвестиций на сумму почти 40 миллиардов евро – пишет издание Politico. Параллельно с этим страны Евросоюза локально поддерживают свои экономики в период кризиса.
Как пишет РБК, текущая ситуация стала чрезвычайно трудной как для еврозоны в целом, так и для ее слабых экономик на юге континента. На этом фоне Европейский центральный банк анонсировал запуск беспрецедентной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 миллиардов евро.
Страны ЕС готовы выделить рекордную программу помощи экономике из-за вируса
Речь идет о пакете антикризисных мер и инвестиций на сумму почти 40 миллиардов евро – пишет издание Politico. Параллельно с этим страны Евросоюза локально поддерживают свои экономики в период кризиса.