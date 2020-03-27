У нескольких сотрудников Кремля, по сведениям РБК, нашли коронавирус

Как рассказали газете собеседники, близкие к власти, речь идет о зараженных в управделами и администрации президента. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил собственный источник. Он же утверждает, что заболевшие занимают не руководящие должности. Сами они, а также люди, которые с ними контактировали, изолированы.

Официально эти данные не подтверждаются.