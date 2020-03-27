Глава правительства поручил приостановить деятельность общепита на фоне эпидемии

В документе, опубликованном на сайте кабмина говорится, что эта мера будет действовать с завтрашнего дня и до конца следующей недели. Кроме того, в рамках борьбы с коронавирусом до начала лета поручено закрыть все санатории, детские лагеря, горнолыжные трассы и объекты массового отдыха на российских курортах.

Самые жесткие меры из-за эпидемии введены в Москве. В городе зафиксировано наибольшее число зараженных среди всех регионов страны – свыше 500 случаев.