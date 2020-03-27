США и Китай движутся к заключению второй торговой сделки

Об этом сказал американский президент Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме. Он заверил, что Пекин хочет подписать соглашение, но вместе с тем предположил, что КНР, возможно, хочет подождать результатов грядущих президентских выборов в США. «Они бы очень хотели вести переговоры с Джо Байденом, или еще кем-то кроме меня» — сказал Трамп.

Первую фазу торговой сделки стороны подписали в начале этого года. Сегодня американский лидер заявил о намерении провести телефонные переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.