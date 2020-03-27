МТС призвала клиентов ответственно подойти к пересылке контента в условиях эпидемии

В частности – воздержаться от обмена мемами – пишет РБК. Глава компании Алексей Корня в открытом письме предупредил о возросшей нагрузке на сеть из-за перехода граждан на удаленную работу. Рассылка десяткам своих контактов веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджере создает значительную нагрузку на инфраструктуру операторов, отметил он.

Из-за карантинных мер, которые вводятся по всему миру, социальные сети и стриминговые сервисы уже начали снижать качество воспроизводимого видео, так как нагрузка на траффик существенно возросла.