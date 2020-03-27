В связи с началом выходных перед нерабочей неделей на выезде из города сегодня прогнозируют сильные пробки

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр организации дорожного движения, предполагается, что многие жители столицы предпочтут отправиться на дачи, где смогут побыть в условиях самоизоляции. К тому же синоптики обещают на выходных теплую и сухую погоду.

Вечерний час пик будет сильно растянут по времени: он начнется уже в 15 часов и продлится до 22. Автомобилистам порекомендовали выезжать за город раньше или, наоборот, позже указанного времени.