Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России через полгода

Об этом в эфире «Первого канала» сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что разработку ведут несколько государственных учреждений, а также частных фармацевтических компаний.

Ранее говорилось о разработке двух вакцин Новосибирским научным центром «Вектор». Прототипы должны пройти исследования в начале лета. В свою очередь Всемирная организация здравоохранения прогнозировала, что готовый препарат может появиться не раньше чем через год.