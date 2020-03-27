Обнуление президентских сроков Владимира Путина поддержала примерно половина россиян

Еще столько же высказались против – данные опроса, проведенного «Левада-центром» приводят «Ведомости». Видеть Путина в кресле главы государства после 2024 года хотели бы 46% респондентов, противоположного мнения придерживаются 40%.

Предложение об обнулении сроков на заседании Госдумы озвучила депутат Валентина Терешкова. Инициативу прописали в законопроекте, который уже официально принят. Российский лидер пообещал провести голосование по поправкам, однако из-за коронавируса его перенесли на неопределенный срок.