Жителям Магнитогорска, чей дом накануне пострадал от взрыва, пообещали компенсировать ущерб

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сказал, что будут приняты индивидуальные решения помощи пострадавшим и семьям погибших.

Жертвами ЧП, произошедшего накануне, стали три человека, еще трое пострадали. Огонь, охвативший второй этаж многоквартирного дома, начал быстро распространяться вверх, но затем был потушен.

Сообщалось, что на месте взрыва спасатели нашли сгоревший газовый баллон.