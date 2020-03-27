Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов, комментируя нововведение, о котором в своем видеообращении позавчера сказал Владимир Путин. Ставка налога составит 13%. Его будут платить те, кто положил на депозит в банке больше одного миллиона рублей или вложил такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налог будет взиматься с дохода, полученного с этих инвестиций.
Как уточнил глава Сбербанка Герман Греф, облагаться налогом будет доход, получаемый по всем вкладам, поэтому нет никакого смысла дробить их на части.
Налог на доход по банковским вкладам начнут взимать с 2022 года
Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов, комментируя нововведение, о котором в своем видеообращении позавчера сказал Владимир Путин. Ставка налога составит 13%. Его будут платить те, кто положил на депозит в банке больше одного миллиона рублей или вложил такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налог будет взиматься с дохода, полученного с этих инвестиций.