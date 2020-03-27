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03:03, 27 марта 2020

Налог на доход по банковским вкладам начнут взимать с 2022 года

Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов, комментируя нововведение, о котором в своем видеообращении позавчера сказал Владимир Путин. Ставка налога составит 13%. Его будут платить те, кто положил на депозит в банке больше одного миллиона рублей или вложил такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налог будет взиматься с дохода, полученного с этих инвестиций.
Как уточнил глава Сбербанка Герман Греф, облагаться налогом будет доход, получаемый по всем вкладам, поэтому нет никакого смысла дробить их на части.



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