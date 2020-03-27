О планах по переоборудованию заводов модельера Джорджио Армани сообщает агентство ANSA. Компания и до этого старалась помогать властям в борьбе с распространением эпидемии. В общей сложности она уже пожертвовала нескольким медицинским учреждениям 2 миллиона евро.
Италия находится в топе стран по числу зараженных и является абсолютным лидером по количеству умерших от коронавируса – их более 8 тысяч человек.
Итальянский дом моды Armani будет шить одноразовые медицинские халаты для врачей, борющихся с коронавирусом
О планах по переоборудованию заводов модельера Джорджио Армани сообщает агентство ANSA. Компания и до этого старалась помогать властям в борьбе с распространением эпидемии. В общей сложности она уже пожертвовала нескольким медицинским учреждениям 2 миллиона евро.