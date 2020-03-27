Новые сроки проведения Олимпиады в Токио будут определены в ближайшие три недели

По информации агентства Киодо, соответствующую позицию утвердило руководство Международного олимпийского комитета. Игры должны были пройти в период с 24 июля по 9 августа, однако соревнования решили отменить из-за пандемии коронавируса.

Ранее японские власти и организаторы Олимпиады неоднократно говорили о намерении провести Игры в установленный срок, однако вместе с быстрым ростом количества зараженных по всему миру, все чаще стали звучать призывы перенести спортивное мероприятие.