Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе

Об этом сказал Денис Проценко — главврач больницы №40 в Коммунарке, куда прибывает большинство зараженных. В интервью учредителю фонда помощи хосписам «Вера» Нюте Федермессер, медик высказал мнение, что все меры, принимаемые городом для борьбы с распространением инфекции, не являются избыточными. Как и ранее он призвал готовиться к «итальянскому сценарию» развития ситуации. Эта страна с большим отрывом от остального мира лидирует по числу умерших от коронавируса – их уже более 8 тысяч.

В России, по официальным данным заражены 840 человек. Двое скончались.