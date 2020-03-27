Московское правительство купило газету Metro, которая бесплатно распространяется в столичной подземке

Как пишут «Ведомости» городские власти стали мажоритарным акционером издания. Сумма и другие подробности сделки не раскрываются.

Ранее газета принадлежала группе ЕСН. Она выходит с 1997 года. Тираж – более 300 тысяч экземпляров. По данным исследовательской компании Mediascope, аудитория одного номера Metro — примерно миллион человек.